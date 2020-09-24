ارتفاع أعداد مرشحي انتخابات النواب بالسويس إلى 61

واصلت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب في محافظة بالسويس، اليوم، داخل مجمع محاكم السويس، استقبال طلبات المرشحين المحتملين.

وانهى مرشحو القائمة الوطنية بالسويس سيد الكرماوي "مستقبل وطن"، وعفاف زهران "مصر الحديثة"، تقديم مستندات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، بعد اختيارهم بالقائمة الوطنية لخوض الانتخابات.

ووصل عدد المتقدمين لانتخابات مجلس النواب، منذ بدء تلقي طلبات الترشح يوم الخميس الماضي، إلى 26 مرشحاً، بينما بلغ عدد راغبي الترشح الذين أنهوا إجراءات الكشف الطبي بالمستشفيات والمراكز الطبية، التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات، 61 مرشحاً.

ومحافظة السويس بانتخابات مجلس النواب دائرة واحدة، مخصص لها مقعدين علي المقاعد الفردي، ومقدين بالقوائم الأنتخابية.

ومن بين المرشحين من تقدموا للجنة الانتخابات بمستندات الترشيح، اللواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن وجمال عبيد مرشح الحزب الجمهوري.