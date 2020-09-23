اشتعال المنافسة بين قبائل جنوب سيناء في انتخابات "النواب"

تشهد الساحة السياسية بجنوب سيناء صراعًا خفيًا بين القبائل بسبب انتخابات مجلس النواب، حيث اختار حزب مستقبل وطن اثنين من أبناء قبيلة المزينة لخوض الانتخابات البرلمانية على المقعدين الفرديين بالدائرة الأولى.

ودفع الحزب بسليمان عطيوي ابن المزينة والمقيم في مدينة دهب، وكان عضوًا سابقًا في مجلس النواب المنحل عقب ثورة 30 يونيو، وفي الدائرة الثانية دفع بشاب من نفس القبيلة هو حميد سليمان أبو بريك، وسبق له الترشح قبل ذلك مرتين في انتخابات مجلس النواب والشعب سابقًا.

أما المخضرم الثالث فهو غريب حسان ابن قبيلة المزينة عضو مجلس النواب الحالي، والمرشح في الدائرة الثانية وسبق له الفوز بمقعد بمجلس الشعب مرتين.

ودفعت قبيلة القرارشة اليوم بمرشح وحيد هو ربيع معمر ربيع، والذي قدم أوراقه كمرشح لحزب الإصلاح والتنمية، ويخوض الانتخابات على مقعد الدائرة الثانية.

وتشهد الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ حالة من الهدوء، وتكاد تكون المعركة محسومة لصالح مرشح حزب مستقبل وطن، خاصة أن قبيلة المزينة تسيطر على خليج العقبة، ودائما ما يُحسم المقعد لصالحها.

أما الدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة طور سيناء، فتشهد صراعًا وحربًا خفية، وهناك تربيطات تُجرى في السر بين بعض أبناء القبائل، خاصة أن الفوز بهذا المقعد لن يكون سهلًا، وسيواجه مرشح مستقبل وطن تحديات كبرى، أهمها وجود مرشح قوي ومخضرم هو غريب حسان عضو النواب الحالي، ومن نفس قبيلة حميد سليمان مرشح مستقبل وطن.

ويتمثل التحدي الثاني في الفوز بالمقعد في وجود ناصر تمام، والذي يعد أول مرشح يمثل الوافدين من أبناء النيل، وسبق له خوض انتخابات سابقة وكان عضوًا بالمجلس المحلي.

ويكمن التحدي الأكبر في الدائرة في وجود مرشح قبيلة القرارشة ربيع معمر، والذي تحظي قبيلته بأصوات كبيرة في منطقة خليج السويس.

وهناك اتصالات سريةونحالفات تُعقد لكسب أصوات قبائل الجبالية وأولاد سعيد والترابين والصوالحة، والحماضة وبني واصل والعليقات في الدائرتين.

وتتزايد التوقعات بارتفاع عدد المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب، خاصة أن أعضاء النواب الحاليين عطية موسي جبلي ونور سلامة العمادي لم يقدما أوراقهما حتى الآن.