محمد سامي عن ترشح والدته في انتخابات النواب: يا مشرفانا

دعّم المخرج محمد سامي، ترشح والدته في انتخابات مجلس النواب المقبلة، المزمع إقامتها في أكتوبر 2020.

وكتب سامي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "أمي الغالية دكتورة صبورة السيد، في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن الجيزة".

وتابع: كل التوفيق يا حبيبتي ياللي دايما مشرفانا أنا وإخواتي وسمسم - في إشارة لوالده أستاذ الإعلام دكتور سامي عبدالعزيز.

يواصل المخرج محمد سامي، التحضير لفيلمه الجديد "العميل صفر"، الذي يؤدي بطولته الفنان أكرم حسني، ونيللي كريم، والعمل من تأليف وائل عبدالله، ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة.

كما يستعد محمد سامي، لمسلسله الرمضاني الجديد "نسل الأغراب"، الذى يكتبه ويخرجه للعرض في شهر رمضان 2021، ويجمع فيه النجمان أحمد السقا وأمير كرارة، ويشارك في بطولته مي عمر، وأحمد السعدني، وفردوس عبد الحميد، ونرمين الفقي، وإدوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، وعماد زيادة، وعدد آخر من الفنانين.

وفي منتصف الشهر الجاري، تقدم المحامي شعبان سعيد، ببلاغ رسمي للنائب العام، بصفته وكيل المخرج محمد سامي، بسبب قيام مجهول بانتحال صفة موكله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وإنشاء صفحة وهمية باسمه.

وذكر البلاغ، أن المنتحل يتحدث عبر هذه الصفحة الوهمية مع فتيات راغبات في الدخول إلى عالم الفن، ويطلب منهن صورًا عارية حتى يبتزهن بعد إرسالها، فيما يطلب من أخريات مبالغ مالية للدخول للوسط الفني.

وأكد "سامي" في البلاغ، أنه بصفته مخرجا مشهورا، واسمه محل ثقة للجميع، أصبح انتحال اسمه وصفته وسيلة سهلة للنصب باسمه والابتزاز، ما يضر باسم المخرج وسمعته وأسرته، والتمس "سامي" من النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واتخاذ اللازم قانونًا.