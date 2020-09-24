الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم لوظائف هيئة السلع التموينية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين حاجتها لشغل وظائف عن طريق التعاقد، وتيسيرا على المتقدمين، أعلنت الهيئة تأجيل تقديم الطلبات باليد بمقر الهيئة، لحين الإعلان عن رابط التقديم إلكترونيا.

وشملت الوظائف مفتش إداري ومفتش مالي، أخصائي حاسب آلي تخصص برمجة، مهندس حاسب آلي، أخصائي بحوث وخدمات الاستيراد، أخصائي استيراد وتسويق محلي، مراجع حسابات، محاسب، سائق، أخصائي أمن، أخصائي مشتريات، وجاءت شروط الوظائف والمستندات المطلوبة وفق بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية كالتالي:

الشروط المطلوبة للتقدم لوظائف الهيئة العامة للسلع التموينية

واشترطت الهيئة في المتقدمين الشروط التالية:

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة الحاسب الآلي.

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.

ألا يزيد السن عن 30 عاما.

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف الهيئة العامة للسلع التموينية

وحددت المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف كالتالي:

​أصل المؤهل الدراسي.

أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

صورة الرقم القومي سارية.

أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

شهادة خبرة إن وجدت.