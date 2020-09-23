"مياه الشرب" بجنوب سيناء تعلن أسماء المقبولين لشغل وظائف بنظام التعاقد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أسماء المقبولين لشغل بعض الوظائف بطريق التعاقد، طبقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2020، والمطلوب استكمال البيانات الخاصة بهم.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع المياه بمحافظة جنوب سيناء، إن الشركة خصصت رابطًا لتلقي التظلمات واستكمال البيانات الخاصة بالمتقدمين لشغل الوظائف التي جرى الإعلان عنها من قبل، وهو http:www.sinaiwater.com/jobs.

وأكدت رئيس قطاع المياه، أنه تم تلقي التظلمات بداية من اليوم الأربعاء وحتى يوم الأحد الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري، وسيجري توزيع المتقدمين الذين انطبقت عليهم كافة الضوابط والشروط على أي فرع من فروع الشركة بالمدن المختلفة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، عن حاجتها إلى عدد من الوظائف التخصصية، بينهم مهندسون في كافة التخصصات، وفنيون وحرفيون، بشرط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، وألا تزيد السن على 35 عامًا، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات العملية والمقابلة الشخصية، وثبوت اللياقة الطبية طبقًا لتقرير الهيئة العامة للتأمين الصحي.