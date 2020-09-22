وظائف شاغرة بمرتبات مجزية وحوافز.. "مش شرط المؤهل"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالتعاون مع "مايكروسوفت" تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف يوم الأحد 27 سبتمبر 2020 من الساعة 9 ص الى الساعة 6 عصرا، للعمل في إحدى سلاسل السوبر ماركت الشهيرة.

وتستعرض "الوطن"" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة المتاحة والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مشرفين أقسام ( خبرة سابقة بنفس المجال).

٢- كاشير.

٣- موظف FMC

٤- محضر طلبات.

٥- موظف أمن.

٦- مراقب كاميرات.

٧- بائع بقالة.

٨- بائع لحوم.

٩- منسقين ممرات.

١٠- منسقين تجميل.

١١- منسقين منظفات وورقيات.

١٢- منسقين مالتي وفروزن.

١٣- بائع خضار وفاكهة.

١٤-بائع مخبوزات.

١٥- خباز (شرقي - غربي).

١٦- منسق مخزن.

١٧- موظف خدمات.

١٨- أمناء مخازن.

١٩- سائقين رخصة مهنية (أولى - ثانية - ثالثة).

٢٠- فني صيانة تبريد وتكييف.

مزايا وحقوق العمل

- توفر إحدى سلاسل السوبر ماركت الشهيرة للعاملين مرتبات شهرية مجزية.

- إمكانية الحصول على حوافز شهرية.

- توفر تأمينات طبية واجتماعية وتأمين على الحياة للعاملين.

- يوجد فرص للترقي الوظيفي بعد إثبات الخبرة والكفاءة.

الشروط المطلوبة للحصول على الوظيفة

لا يشترط المؤهل الدراسي ويتم تخصيص كل المتقدمين حسب خبرتهم السابقة للعمل.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف ملء الاستمارة الموجودة بالإعلان المتوفر على صفحة وزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتوجه للمكان الذي تحدده الوزارة يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر الجاري لحضور الملتقى التوظيفي.

والجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنظم العديد من ملتقيات التوظيف للعمل بالشركات، كما أنها توفر الوظائف الشاغرة لأعداد كبيرة من الشباب الحاصبين على مؤهلات عليا ومتوسطة، وكذلك غير الحاصلين على مؤهلات، وأصحاب الخبرة وحديثي التخرج.