"الاتنين شواذ".. الإعدام لشاب انتقم من صديقه لخطبته فتاة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بمعاقبة شاب بالإعدام شنقًا "غيابيًا" لقيامه بقتل "صديقه"، اللذين اعتادا على ممارسة الشذوذ، انتقامًا منه بعد خطبته فتاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سالم جاب الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين وائل عمر الشحات، ومحمود مجدي عبده، وأمين السر نبيل شكري، وإبراهيم سليمان، ومحمد عبدالنبي.

تعود أحداث القضية رقم 64063 لسنة 2014 جنياات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 3571 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا باتهام "مجد الدين.م.أ.إ " 33 عامًا، مقيم بدائرة قسم الزقازيق بقتل صديقه "أ.ع.ع.ع"، مقيم بمركز الزقازيق، حيث انهال عليه طعنا بسلاح أبيض .

وتبين من التحريات عن وجود علاقة شذوذ جنسي بين المتهم والمجني عليه ووبعد قيام المجني عليه بخطبة إحدى الفتيات فأثار ذلك حفيظة المتهم، وقرر الانتقام منه مستدرجا إياه لشقته وتناولا بعض الخمور وتعاطيا مخدر الحشيش، واصطحب إياه لغرفة النوم منهالًا عليه بسكين في مواضع متفرقة من جسده قاصدا بذلك قتله تشفيا وانتقما منه مؤكدا في ذات السياق على أن مخدر الحشيش كان في حوزة المتهم بقصد الاشتراك مع المجني عليه لتعاطيه.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم أحضر سيارة ونقل فيها جثة المجني عليه وتخلص منها في أرض زراعية بكفر الحصر مركز الزقازيق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم بعد إحالة الأوراق إلى المفتي.