محطة المحسمة تحصد جائزة ENR كأفضل مشروع عالمي في 2020

فازت مصر بجائزة ENR العالمية كأفضل المشاریع العالمیة لعام 2020، من بين 30 مشروعا من مختلف البلدان، وهو مشروع محطة المحسمة لمعالجة میاه الصرف الزراعي بالإسماعیلیة.

كما حصد مشروع محطة العلمین الجدیدة لتحلیة میاه البحر بمدینة العلمین الجدیدة بجائزة الاستحقاق لعام 2020، لـ ENR أيضا، التي تركز على أفضل المشاریع العالمیة على التحدیات والمخاطر والمكافآت الخاصة بالتصمیم والبناء في البلدان.

وخلال شھر سبتمبر الحالي، تم اختیار 30 مشروعا فـائزا في 21 دولة بـ6 قارات من عدد قـیاسي مـن المشاركات فـي جـوائـز ENR العالـمیة لأفـضل المشاریـع لـعام 2020 مـن قـبل لجنة مـن حكام صناعة البناء والتشیید.

وتعد جائزة ENR هي الرابعة التى تحصل عليها محطة المحسمة، التي حازت 4 جوائز عالمية نظرا لتميزها في البناء، والتصميم، والتكنولوجيا المستخدمة، منهم جائزة أفضل مشروع عالمى لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020، في يوليو الماضي، من المنصة الإعلامية "Capital Finance International -"CFI- البريطانية، المتخصصة فى الاقتصاد والأعمال.

وتعتبر المحسمة من أهم المشروعات القومية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وهي ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لمواجهة النُدرة المائية وتعويض الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات، وتهدف لمعالجة مياه الصرف التي سيتم نقلها عبر السحارة من غرب قناة السويس لري أراضي سيناء بزمام تقريبي 60 ألف فدان بتصرف نحو 1 مليون متر مكعب / يوم، وتمت بواسطة 12 شركة مصرية وطنية، وشيدها 4 آلاف فني ومهندي وعامل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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