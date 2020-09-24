26 مرشحا محتملا بدائرة محرم بك يتنافسون على مقعدين بالإسكندرية

اشتدت المنافسة داخل دائرة محرم بك الدائرة الرابعة بدوائر مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد ترشح 26 مرشحًا محتملًا في 8 أيام، من بدء عملية تلقي أوراق الترشح، للتنافس على مقعدين فقط مخصصين للدائرة، والتي تعد من الدوائر المهمة والتي يوجد بها الكثير من المناطق الشعبية.

ورصدت "الوطن" ترشح 6 مرشحي من الأحزاب السياسية وهم 2 من حزب مستقبل وطن، مرشح من الشعب الجمهوري، ومرشح من الجيل الديمقراطي ومرشح من الإصلاح والنهضة ومرشح من الحركة الوطنية المصرية، فيما ينافسهم 20 مرشحًا مستقل.

ويتواجد النائب البرلماني هيثم الحريري بين المرشحين المستقلين في دائرة محرم بك، حيث حصد رمز راديو رقم 11، كما تتواجد بين المستقلين مرشحة واحدة بين مرشحي الدائرة حتى الآن، وهي سامية طاهر رمز الكف رقم 4 مستقل.

من جهته، قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، اليوم، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 حتى الآن بلغ 188 مرشحًا محتملًا.

وأضاف المشد، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، أن عدد المرشحين المحتملين حتى الآن بلغ 188 مرشحًا في 7 أيام، وذلك بعدما تقدم 128 مرشحًا في اليوم الأول، و9 مرشحين في اليوم الثاني، و14 مرشحًا في اليوم الثالث، و11 مرشحًا في اليوم الرابع، و6 مرشحين فى اليوم الخامس، و8 مرشحين في اليوم السادس، و12 مرشحًا باليوم السابع.

وأكد أنه تم التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى 26 سبتمبر الجاري.