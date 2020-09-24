أخبار البنوك.. شروط الحصول على قرض التمويل العقاري في 4 بنوك

يحرص كثير من المواطنين بشكل عام والشباب بشكل خاص على توفير سكن مناسب له، يجعله قادرا على بدء حياة زوجية جديدة، وتقدم عدد من البنوك قروض التمويل العقاري، إذ يشتري البنك الوحدة السكنية المطلوبة ويتم تسليمها لمقدم طلب التمويل بضمان الوحدة السكنية التي يتم شراءها.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، تفاصيل الحصول على قرض التمويل العقاري في عدد من البنوك، كالتالي:

بنك بلوم

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري

- تتحقق الاستفادة من التمويل العقاري للمنزل أو الوحدة التجارية.

- ألا تزيد مدة القرض عن 20 عامًا.

- يتم دفع الدفعة الأولى وفقًا للوحدة.

- ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا.

المستندات المطلوبة للتقديم على قرض التمويل العقاري

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاص بالعميل.

- مفردات مرتب للدخل الشهري.

- بيان يعرض سعر الوحدة السكنية المراد شراؤها.

- الرقم التأميني الخاص ببطاقة الرقم القومي.

وللتقديم على قرض التمويل العقاري في بنك بلوم، يمكنك زيارة أقرب فرع للبنك، أو التقديم على الموقع الرسمي للبنك.

بنك التنمية الصناعية

الشروط المطلوبة

- تصل الفائدة على القرض إلى 5% من قيمته.

- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهرى أقل من 1400 جنيه.

- يتم تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري من قبل صندوق التمويل العقاري.

- كما يتم تحديد الحد الأدنى والأقصى لسعر الوحدة من قبل صندوق التمويل العقاري.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- مفردات مرتب صادرة من جهة العمل التابع لها العميل.

- إيصال مرافق حديث الإصدار "كهرباء، غاز، ومياه".

بنك عودة

مزايا القرض العقاري من بنك عودة

- تمويل يصل إلى 75% من قيمة العقار.

- فترة سداد تصل إلى 20 عامًا.

- تبدأ قيمة القرض من 50 ألف جنيه.

- توفير فريق مبيعات من ذوي الخبرة الواسعة لمساعدة العملاء في اختيار المنزل.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري

- ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا وألا يزيد عن 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب المهن الحرة.

- أن يكون العميل مصري أو مصري مقيم في الخارج أو الأجانب المقيمين والعاملين في مصر.

- الوحدات التي يمكن تمويلها هي: العقارات المسجلة، العقارات القابلة للتسجيل، العقارات التي تقع داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري- نموذج التقديم على قرض التمويل العقاري.

- الموظفون: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز سفر ساري، إضافة إلى إثبات محل العمل والإقامة.

- أصحاب الأعمال: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز سفر ساري، إضافة إلى إثبات محل العمل أو الإقامة و كشف حساب بنكي والوثائق القانونية للشركة.

- إثبات مصدر الدخل.

بنك كريدي أجريكول

مميزات القرض العقاري

- سعر عائد متميز.

- تمويل يصل حتى 80% من سعر الوحدة السكنية.

قيمة القرض إلى 10 ملايين جنيه مصري.

- فترة السداد مرنة تبدأ من سنه حتى 15 سنة.

- إمكانية حساب مصادر دخل إضافية.

- إمكانية منح قرض بأسماء مشتركة من الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية لزيادة قيمة القرض.

- تأمين على الحياة وعلى الوحدة.

- تقديم الاستشارات المتعلقة بفحص مستندات الملكية وإجراءات التسجيل ونقل الملكية.

- تقييم الوحدة لتحديد السعر.

الشروط الشخصية المطلوب توافرها

- ألا يقل السن عن 21 عامًا وألا يزيد عن 60 عاما في تاريخ استحقاق القرض.

- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 4 آلاف جنيه.

- أن يكون المتقدم للعمل موظفا أو لديه عمل خاص أو مهني.

شروط الوحدة السكنية المطلوب توافرها

- أن تكون الوحدة السكنية المقصودة كاملة البناء.

- أن تكون الوحدات مسجلة أو قابلة للتسجيل أو مخصصة.

- أن تكون الوحدة المطلوبة تقع في المدن القائمة أو في المجتمعات العمرانية الجديدة أو في أحد الكمباوندات.

المستندات الشخصية المطلوبة

- الرقم القومي الخاص بالعميل.

- إيصال كهرباء أو غاز تليفون أرضي صادر خلال الـ3 أشهر السابقة من تاريخ طلب القرض.

- مستند إثبات الدخل