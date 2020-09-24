إعفاء أسر الأطباء شهداء كورونا من رسوم مشروع العلاج

قرر مجلس اتحاد المهن الطبية في اجتماعه الأخير، إعفاء أُسر شهداء الفريق الطبي من أعضاء الاتحاد المتوفين بفيروس كورونا من دفع اشتراك المشروع العلاجي السنوي، في إطار دعم أُسر شهداء الأطباء والفريق الطبي.

وأكد الاتحاد، الذي يضم أربع نقابات طبيبة، وهي الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة، في بيان له اليوم، أن القرار سيطبق من الاستحقاق المقبل.

يشار إلى أن النقابة واتحاد المهن الطبية منذ بداية أزمة كورونا كانت لهم عدة قرارات لدعم أسر شهداء الفريق الطبي بدأت بتخصيص دعم مادى قدره 100 ألف جنيه، على دفعتين 50 ألفا يقدمها الاتحاد فور استيفاء الأوراق الخاصة بالشهيد والتأكد منها و50 ألفا أخرى تقدمها النقابة التابع لها.

من ناحية أخرى أنشأت نقابة الأطباء قسم رعاية أسر شهداء الأطباء، تابع للجنة الاجتماعية بالنقابة لتقديم الدعم المالى والمعنوى والخدمى لهم، ويقوم بتنظيم زيارات منزلية لأسر الشهداء، كما خصص رقم حساب بنكى لتلقى تبرعات الأطباء لدعم زملائهم.