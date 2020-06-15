6 قرارات لمجلس اتحاد المهن الطبية أبرزها رفع الحد الأقصى لمشروع العلاج

قال الدكتور حسين عبد الهادي، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، وعضو مجلس اتحاد المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد في اجتماعه اليوم بدار الحكمة قرر مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية الشهر الجاري مع زيادة دعم الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، بـ20 ألف جنيه عن الحد المحدد مسبقا وفقا لمشروع العلاج ليصل إجمالي الدعم إلى 48 ألف جنيه.

وأضاف عبد الهادي لـ"الوطن"، أن مجلس الاتحاد وافق على التواصل مع النقابات الفرعية لحصر المستشفيات الخاصة التي تعالج حالات كورونا والمخصصة للعزل، لكي يتم التعاقد معها طبقا لمشروع العلاج.

وأكد أن مجلس الاتحاد رفض فكرة التوسع في استخدام الكواشف السريعة لفيروس كورونا، موضحا أن تلك الكواشف لا يمكن الاعتماد عليها في تشخيص الحالات دون إجراء المسحات الطبية.

وأشار إلى أنه تم تأجيل مناقشة تخصيص مستشفى لاتحاد المهن الطبية، لافتا إلى أن المجلس وافق مبدئيا على مشروع قانون تعديل دمغات اتحاد المهن الطبية، وسيتم وضع مقترحات عليه من قبل الأعضاء.