فرصة أخيرة حتى الاثنين.. للاشتراك بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية

يغلق مشروع علاج اتحاد المهن الطبية، والذي يضم نقابات الأطباء البشريين والصيادلة والبيطريين واطباء الأسنان، أبوابه الإثنين المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، لانتهاء الفترة الاستثنائية للمشروع والتي كان قد تم مدها في 15 يونيو الجاري.

وكان قد قرر مجلس الإتحاد، مد الفترة الاستثنائية لمشروع العلاج من 15 يونيو وحتى آخر ميعاد للاشتراك بالمشروع العلاجي لاعضاء الاتحاد يوم الاثنين القادم ٦/٢٩ بشكل استثنائي ولن يفتح مرة أخرى الا في أول العام الجديد.

وحدد مشروع العلاج قيمة الاشتراك لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، أن العضو الذى مر على تخرجه من عام وحتى 5 سنوات، 290 جنيه، الزوج/ الزوجة 365 جنيه، الأبن 145، أحد الوالدين 660 جنيها.

أما العضو الذى مر على تخرجه من 6 سنوات وحتى 10 سنوات، 365 جنيه، الزوج/ الزوجة 455 جنيه، الأبن 185، أحد الوالدين 760 جنيها.

وحدد المشروع، قيمة الاشتراك للعضو الذى مر على تخرجه من 11 عام وحتى 15 عاما، 425 جنيها، الزوج/ الزوجة 545 جنيه، الابن 220، أحد الوالدين 860 جنيها.

وبالنسبة للعضو الذى مر على تخرجه 15 سنة، 510 جنيهات، الزوج/ الزوجة 640 جنيها، الابن 255 جنيها، أحد الوالدين 960 جنيها.

أما الأرامل والمعاشات، 580 جنيها، الزوج/ الزوجة 725 جنيها، الابن 290، أحد الوالدين 990 جنيها.