"السلمي" يثمن اعتماد وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي 

ثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، قرار وزراء التعليم العرب باعتماد وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والتي أعدها البرلمان العربي كوثيقة استرشادية لتطوير التعليم في الدول العربية، على أن تُرفع إلى القادة العرب لتبنيها وإقرارها في القمة المقبلة، لتتحول إلى برامج ومشاريع وخطط تنفيذية من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وقال "السلمي"، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن الوثيقة تهدف إلى إقامة أنظمة تعليمية عربية عالية الجودة، وقادرة على المنافسة العالمية واستيعاب المتغيرات الحديثة في مجال التعليم بجميع مراحله، وتعزيز مكانة البحث العلمي، ومواكبة تطورات مجتمع المعرفة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن الوثيقة تؤكد أهمية تطوير المناهج التعليمية التي تنمي قدرات الطالب العلمية والإبداعية، وتصقل مهاراته وشخصيته، من خلال بناء شخصية الطالب على التفكير النقدي والبناء والقدرة على حل المشكلات.

وأوضح "السلمي" أن من أحد أهداف هذه الوثيقة هو تطوير كافة مكونات العملية التعليمية، سواء الكوادر البشرية أو المناهج الدراسية أو الأدوات والوسائل والبنية التحتية والبيئة التعليمية، كما تتبنى الوثيقة فكرة التطوير الشامل في جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي والتعليم المستمر مدى الحياة.

كما تؤكد الوثيقة على إلزامية ومجانية التعليم في جميع مراحل التعليم العام، وربط مؤسسات التعليم في مرحلة رياض الأطفال بهيكل التعليم الرسمي بما يتناسب مع أهمية هذه المرحلة العمرية للطفل العربي.

وتربط الوثيقة بين التعليم والتنمية المستدامة من خلال تطوير مخرجات العملية التعليمية لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل والإنتاج والتنمية، كما خصصت الوثيقة محوراً مستقلاً للتعليم عن بعد كأحد الخيارات المستقبلية للتعليم في العالم العربي.

وأشار رئيس البرلمان الى أن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي جاءت نتاجاً لجهدٍ كبيرٍ ومناقشاتٍ مستفيضةٍ ودراساتٍ مُعمّقةٍ عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وخلاصةً لنتائج اجتماعاتٍ مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية المختصة في التعليم وهي: منظمة اليونسكو، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وقطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وتوجت اليوم باجتماع مع متخذي القرار التعليمي في الدول العربية وزراء التعليم العرب.

ولفت رئيس البرلمان الانتباه إلى أنه على الرغم من كل ما تبذله الدول العربية من جهود مقدرة في مجال محو الأمية، إلا أنه لا يزال عدد الأميين في العالم العربي مرتفعاً ويقدر بحسب آخر إحصائية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بحوالي 74 مليون نسمة، أي ما يعادل 21% من إجمالي سكان الدول العربية تقريباً وفي حدود 10% من مجموع عدد الأمّيين في العالم.