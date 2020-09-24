الأوقاف: شرم الشيخ بها 147 مسجدا وصلاة الجمعة تقام في 100 منهم

قال الشيخ جمال معوض مدير مديرية الأوقاف بشرم الشيخ إن مدينة شرم الشيخ بها 147 مسجد وتقام صلاة الجمعة في حوالي 100 مسجد في الأوقات العادية قبل جائحة فيروس كورونا، وفي الفترة الأخيرة تم افتتاح أكثر من 15 مسجدا، ومنهم مسجد الصحابة أكبر مسجد بالمحافظة وهو صرح كبير عظيم.

وأضاف معوض خلال حديثه مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز" أن المساجد بها ملحقات تقوم بخدمة الدعوة وأهل المدينة والتجمعات البدوية في القرى والتجمعات المجاورة، وتم إحلال بعض المساجد وتجديدها على نفقة وزارة الأوقاف بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء، مشددا على أن محافظ جنوب سيناء لايدخر جهدا في خدمة الدعوة والمساجد وبيوت الله.

وتابع معوض أنه مقترح مساجد جديدة في الفترة المقبلة في حي النور بسكن العاملين ومسجد آخر عند المرور، شارحا أن مدينة الطور تم افتتاح 7 مساجد.

وكشف معوض أنه يتم تجهيز مسجد الهدى بالرويسات لإفتتاحه قريبا وهو مجمع كبير ويتم تجهيزه للإفتتاح الفترة المقبلة وجاري الانتهاء من التشطيبات الخارجية، مشيرا لوجود أنشطة كثيرة بجانب أنشطة الدعوة فمسجد الصحابة به مركز ثقافي عالمي، والمسجد الوحيد الذي يمتاز بترجمة الخطبة نهاية الخطبة باللغة الإنجليزية والفرنسية من قبل أئمة متميزين.