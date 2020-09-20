صور.. حملة مكبرة لتنظيف قاع البحر في شرم الشيخ

شنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، حملة نظافة مكبرة لتنظيف الشواطئ وقاع البحر بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمدينة، وجميع مراكز الغوص، وذلك ضمن الاحتفال بيوم التنظيف العالمي.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جرى توفير كافة إمكانيات المدينة لنقل المخلفات التي قام المشاركون في الحملة بتجميعها إلى مقلب المخلفات الخاص بالمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن 18 غواصًا انضموا إلى الحملة، فضلًا عن مشاركة عدد من الأجانب تطوعًا منهم، ونجحوا في جمع طن من المخلفات الصلبة كـ"الزجاج، بلاستيك، خشب، مطاط، وحديد" وغيره من حطام المراكب.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي البيئي والحفاظ على الكائنات البحرية.