تسير رحلتين سياحيتين أسبوعيا من أرمينيا إلى شرم الشيخ

أكد حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة طيران "إيركايرو"، أنه سيجري تسيير رحلتين سياحيتين منتظمتين من دولة أرمينيا أسبوعيًا، بعد توقف دام ستة أشهر منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا العالمية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريح له، اليوم الخميس، أن مطار شرم الشيخ سيستقبل الرحلات يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم، أول رحلة سياحية قادمة من دولة أرمينيا، وكان في استقبال السائحين اللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الاعلامي للمحافظة، نائبًا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

واستقبلت الطائرة بتقليد رش المياه، وجرى استقبال الركاب بالورود، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتباعد الاجتماعي، حفاظًا على سلامة وصحة السائحين والعاملين في المطار.