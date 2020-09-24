"المصري الديمقراطي" يعلن انضمام النائب محمد فؤاد للحزب

أعلن الحزب المصري الديمقراطي عن انضمام الدكتور محمد فؤاد إلى عضوية الحزب وخوضه انتخابات مجلس النواب التي ستجرى أكتوبر المقبل على دائرة العمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة كمرشح فردي باسم الحزب.

وقال فريد زهران رئيس الحزب، إن هذه الخطوة تأتي نظرا لما وجده الطرفان من أرضية مشتركة في الأفكار والرؤى والقضايا ذات البعد الاجتماعي والتي تشغل بال الملايين من المواطنين.

وأضاف زهران، أنه في إطار السعي الدائم لتحقيق الصالح العام وخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الأهداف والطموحات التي عبرت عنها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، كان من الضروري نظام أن يتطلع الحزب إلى الحوار الدائم والمستمر مع كل القامات والشخصيات بغرض توسيع رقعة العمل الجماعي فيما بين كل الأطراف التي تتبنى قضايا بعينها خاصة القضايا ذات البعد الاجتماعي التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وتابع أن الدكتور محمد فؤاد حرص فى حواره مع الحزب على أن يتقدم للحزب برؤية سياسية تتناول عدد من القضايا أهمها قوانين الأحوال الشخصية، المحليات، العاملين على الصناديق الخاصة، قوانين التصالح وتقنين أوضاع العقارات، قوانين الإيجارات القديمة، إلى جانب القوانين الإقتصادية وتشجيع الاستثمار.

وشدد زهران على أن الرؤية التى طرحها الدكتور محمد فؤاد لاقت ترحيب واهتمام الحزب، خاصة أن معظمها قضايا ذات بعد اجتماعي وهو ما يتماشى مع توجهات الحزب، وتم الاتفاق على تبني الحزب لتلك القضايا لما لها من أهمية كبيرة وتأثير مباشر ويومي على حياة المواطنين.

وأشار زهران إلى أن الدكتور محمد فؤاد، عمل طوال الفصل التشريعي الأول على هذه الملفات والقضايا فتمكن من دراستها دراسة متأنية وميدانية من خلال التواصل الدائم مع المواطنين وأصحاب المصلحة المباشرة في مختلف المحافظات إلى جانب استخدام الكثير من الأدوات الرقابية والتشريعية لإنجازها.

ونوه بأنه فى هذا الإطار فإن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرحب بانضمام الدكتور محمد فؤاد لصفوفه كما يرحب بأن يكون مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن حي العمرانية والطالبية في انتخابات مجلس النواب 2020.