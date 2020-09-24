أمين الشيوخ: ننتظر قرارا رئاسيا بدعوة المجلس للانعقاد

قال المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس بانتظار قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو، ليكتمل بذلك تشكيل مجلس الشيوخ.

وأضاف إسماعيل، لـ"الوطن"، أنّ نحو 193 من الأعضاء المنتخبين على المقاعد الفردية والقائمة، استخرجوا كارنيهات العضوية، ويتبقى 7 أعضاء لم يستخرجوا الكارنيهات بعد.

وأوضح أنّ هذا الكارنيهات ممغنطة يتحقق من خلالها حضور العضو للبرلمان ومشاركته في الجلسات البرلمانية، لافتًا إلى أنّ انعقاد أولى جلسات الغرفة الثانية للبرلمان يتطلب صدور قرار من رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد في الفصل التشريعي الأول، قائلًا: "الآن نحن في انتظار قرارين من رئيس الجمهورية، الأول يتعلق بالأعضاء المعينيين، والثاني يخص انطلاق أعمال المجلس".

ولفت إلى أنّه جارٍ تسكين الموظفين التابعين للأمانة العامة بمجلس الشيوخ بشكل مؤقت، لحين إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي سيبدأ المجلس في إعدادها فور اكتمال تشكيل هيئة مكتب المجلس.

وقال إنّ استمرار انعقاد الجلسات البرلمانية مع انطلاق أعمال المجلس، أمر يعود لهيئة مكتب المجلس فور تشكيلها، موضحًا أنّ الغرفة الثانية للبرلمان وهي "مجلس الشيوخ"، ستكون داعمة للحياة السياسية.

ووفقًا للقانون 141 لسنة 2020 يتشكل مجلس النواب من 300 عضو، جرى انتخاب 200 عضو منهم بالقائمة المطلقة والفردي، في حين يعي الرئيس ثلث أعضاء المجلس وعددهم مئة عضو.

ووفقًا للمادة 115 من الدستور، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي، قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور بموجب الموعد الموضح في المادة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، استقبلت على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين، النواب المنتخبين على المقاعد الفردية والقوائم لاستخراج كارنيهات العضوية.