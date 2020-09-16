الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن بداية الغرفة الثانية للبرلمان

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه بانتهاء إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ بجولتيها الأولى والثانية يكون قد جرى انتخاب 200 عضو، منهم 100 عضو اُنتخبوا بالنظام الفردي، و100 آخرون اُنتخبوا بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وأعلن "لاشين" خلال مؤتمر صحفي، انتهاء إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، وبانتهائها تولد الغرفة الثانية للبرلمان واكتمال المؤسسات الدستورية المصرية، قائلًا "ما كان ذلك إلا باتحاد إرادتكم وأصواتكم".

وتابع: "هنيئًا لكم شعب مصر مجلسكم، ونبارك لكم أعضاء مجلس الشيوخ ثقة شعب مصر بكم".