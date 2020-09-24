عاجل.. جلسة عامة لمجلس النواب الخميس المقبل

يعقد مجلس النواب جلسة عامة الخميس المقبل، الموافق الأول من أكتوبر برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في إطار استمرار عمل المجلس، حتى يناير المقبل لإتمام المدة الدستورية المحددة بـ5 سنوات.

وبدأ المجلس في يناير 2015، ما يعني استمراره حتى 9 يناير 2021.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة الأخيرة للانعقاد السابق، أعلن عن جلسة عامة في الأول من أكتوبر.

ويعقد البرلمان دور انعقاد سادس منقوص حتى نهاية مدته الدستورية.

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، أنَّ مجلس الشيوخ يعقد أولى جلساته الأربعاء الذي يليه خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن تعقد الجلسة العامة المشتركة بعد دعوة الرئيس المجلسين للانعقاد.