كريم العدل عن قصة "إسود فاتح": تجسد الانتقام بين 13 شخصية

قال المخرج كريم العدل، إن مسلسل "إسود فاتح" المقرر عرضه على منصة إلكترونية، اعتبارًا من يوم 27 سبتمبر الجاري، يضم شخصيات تحوي خليطًا من الخير والشر، بمعنى أنها ليست بيضاء ولا سوداء، مضيفًا: "هي قصة انتقام تضم 13 شخصية رئيسية".

وأضاف كريم العدل، في تصريحات صحفية، قائلًا: "أُحب إظهار طبيعة الإنسان في أعمالي بتصرفاته الجيدة والسيئة، وأربطه بواقعه، وأبيّن وجهة نظره في ما يقدم عليه من تصرفات وأفعال".

وعن هيفاء وهبي، قال المخرج كريم العدل "فوجئت بتواضعها وإصرارها وتفانيها وذكائها، وطريقة قراءتها للعمل وبنائها للشخصية في أول تعاون لنا معًا".

وفيما يخص أداء أحمد فهمي في ثالث تعاون لهما معًا، أشاد كريم العدل بتعاونه المتكرر معه، وكذلك شريف سلامة الذي سيظهر بطريقة مغايرة عن أدواره السابقة، على حدّ وصف العدل، إضافة إلى أداء معتصم النهار في أول تجربة درامية له باللهجة المصرية، مشدّداً على أنه "ممثل مجتهد ومحترم".

وأعرب كريم العدل عن رضاه التام عن "إسود فاتح"، قائلًا: "لكل مشروع درامي جمهوره الخاص من كوميديا وأكشن ورعب وغير ذلك، لكن فكرة انتقام المظلوم بحدّ ذاتها محبّبة عند معظم الناس في الدراما، وهو ما سنلمسه في المسلسل".

يعرض "إسود فاتح" على "شاهد VIP"، ابتداءً من 27 سبتمبر، من الأحد إلى الخميس، والعمل من بطولة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، وصبري فواز، وعمر السعيد، ونبيل نور الدين، ورانيا منصور، وخالد الشيوي، وفراس سعيد، وناصر سيف، وحسام الجندي، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، وآية مصطفى، وناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص للنجم معتصم النهار، وبمشاركة النجمة روجينا، ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، وإبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل؛ إنتاج "سيدرز آرت برودكشن".