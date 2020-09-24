هيفاء وهبي عن كريم العدل: مخرج ذكي ويبحث عن راحة الممثل على حساب صحته

تنطلق أولى حلقات مسلسل "أسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبي، على منصة "شاهد"، اعتبارًا من يوم 27 سبتمبر الجاري، من الأحد إلى الخميس، من كل أسبوع.

ووصفت الفنانة هيفاء وهبي، في بيانٍ صادر عنها، طابع الغموض في أحداث المسلسل، قائلة: "شخصيات متلوّنة تبتسم لبعضها، مُظهرةً طيبة مصطنعة، فيما تطعن بعضها بعضاً في الظهر".

وأوضحت: "هذا أكثر ما لفتني في قصة المسلسل، إضافةً إلى تنوّع العداوات بين الشخصيات، فضلًا عن واقعية الأحداث حيث تتشابك الأيدي ما دام هناك مصالح مشتركة، ولاحقًا لا تتوانى تلك الشخصيات عن خيانة بعضها بعضًا عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك.. فنراها تبرّر لنفسها ارتكاب الفظائع براحة تامة وقناعة مطلقة ما دامت بعيدةً عن الأعين، فيما تصبح تلك الفظائع والاقترافات خطرةً فقط عندما تكون عُرضةً للانكشاف".

وحول دورها في المسلسل، تقول هيفاء: "ألعب دور رانيا، ابنة رجل أعمال كبير (نبيل نور الدين) الذي لا يثق بابنه سيف (شريف سلامة)، لذا يقرّر أن يسلّم ابنته إدارة شركاته مبكرًا، ما يجعل منها شخصية عمليّة تواجه الظروف بجدية وحسم، ولكن ذلك يضعها في الوقت نفسه بمواجهة شقيقها. ورغم طيبة شخصيتها وقلبها، تتعرض رانيا لظروف ستغيّر حياتها، لا سيّما عندما يقف لها أعداؤها بالمرصاد، فيصبح لزاماً عليها المواجهة بدهاء".

وترصد "هيفاء" نقاط الالتقاء والخلاف بين شخصيتها الحقيقية وشخصية "رانيا"، قائلة: "يجمعني مع رانيا العناد والهدوء والذكاء"، وتكمل ممازحةً: "رغم أن دم هيفاء أخفّ من دم رانيا".

وأعربت هيفاء وهبي، عن سعادتها لتعاونها مع المخرج كريم العدل، قائلة: "من أقرب المخرجين إلى قلبي على المستوى الشخصي، وقد أخذ على عاتقه العمل بمسؤولية، وهو مخرج ذكي، لا يقتنع بسهولة، بل يسعى إلى تحقيق أفضل النتائج أثناء التصوير، مبديًا اهتمامًا كبيرًا براحة الممثل حتى وإن جاء ذلك على حساب مجهوده وطاقته وصحته كمخرج".

يُعرض "إسود فاتح" على "شاهد VIP"، ابتداءً من 27 سبتمبر، من الأحد إلى الخميس، والعمل من بطولة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، وصبري فواز، وعمر السعيد، ونبيل نور الدين، ورانيا منصور، وخالد الشيوي، وفراس سعيد، وناصر سيف، وحسام الجندي، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، وآية مصطفى، وناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص للنجم معتصم النهار، وبمشاركة النجمة روجينا، ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، وإبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل؛ إنتاج "سيدرز آرت برودكشن".