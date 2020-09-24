النيابة العامة تعاين موقع المنزل المنهار في سوهاج

وصل فريق من النيابة العامة بمحافظة سوهاج، إلى موقع المنزل المنهار بقرية ونينة الغربية بدائرة مركز سوهاج.

وأجرت النيابة العامة تحقيقات حول الواقعة، وسألت الجيران وشهود العيان عن ظروف وملابسات الواقعة.

وكلفت النيابة العامة رجال الإنقاذ البري، بسرعة استخراج السيدة المتواجدة أسفل أنقاض المنزل، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الانهيار.

ولقي 6 أشخاص مصرعهم، بينهم 4 أطفال، كما أصيبت سيدتان، وجارِ البحث عن ربة منزل في انهيار منزل مكون من طابقين بقرية ونينة التابعة لمركز ومدينة سوهاج.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، بقيادة اللواء حسن محمود، مدير الأمن، ومدير المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية، وقيادات الوحدة المحلية، وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من طابقين ملك محمد حداد، 65 عاما، والمنزل مشيد بالطوب الأحمر.

وتبين ان المنزل انهار بالكامل علي قاطنيه، بسبب تهالكه وعدم وجود أعمدة خرسانية بالمنزل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال سيدتين من بين انقاض المنزل هما أسماء خيري، 31 عاما، وميرفت أحمد محمد، 33 عاما.

وأسفرت الواقعة عن مصرع كل من: كامليا محمود فؤاد، 33 عاما، ووردة علام محمد، 30 عاما، وكما لقي مصرعه 4 أطفال " 3 أولاد وبنت"، وتم انتشال جثثهم من بين الأنقاض، ونقلهم لمستشفي سوهاج العام.

ويكثف رجال الإنقاذ البري من جهودهم، للبحث عن ربة منزل تدعي عواطف محمد عبدالعال، 65 عاما زوجة مالك المنزل.