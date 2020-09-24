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محمود مسلم

الخارجية السودانية: محمد إلياس أول سفير بالقاهرة بعد ثورة ديسمبر

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أ ش أ
02:42 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
السفير السوداني بالقاهرة محمد الياس

السفير السوداني بالقاهرة محمد الياس

قالت وزارة الخارجية السودانية، إنها قامت بتعيين السفير محمد إلياس كأول سفير للسودان في مصر بعد ثورة ديسمبر، معربة عن أملها في أن تشهد فترته حركة دؤوبة لتعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الخميس، إن السفير محمد إلياس محمد الحاج، قدم يوم أمس الأربعاء، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا لجمهورية السودان، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضافت: "رحب الرئيس السيسي بالسفير محمد الياس، متمنياً له التوفيق في مهمته".

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