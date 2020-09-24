عاجل.. شهر إضافي مهلة للتصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه اجتمع مع الرئيس السيسي لاستعراض الموقف الاقتصادي خلال الشهرين الماضيين، واستعراض تحرك الدولة خلال العام المالي الحالي حتى منتصف يونيو المقبل.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في مقر مجلس الوزراء، أنّه تقرر مد طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر آخر، لتنتهي في نهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر، موضحا أنّ الحكومة تلقت حتى الآن، مليونا و400 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء من المواطنين.