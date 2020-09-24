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محمود مسلم

عاجل.. شهر إضافي مهلة للتصالح في مخالفات البناء

كتب:

محمد عزالدين
02:28 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
مدبولي

مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه اجتمع مع الرئيس السيسي لاستعراض الموقف الاقتصادي خلال الشهرين الماضيين، واستعراض تحرك الدولة خلال العام المالي الحالي حتى منتصف يونيو المقبل.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في مقر مجلس الوزراء، أنّه تقرر مد طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر آخر، لتنتهي في نهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر، موضحا أنّ الحكومة تلقت حتى الآن، مليونا و400 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء من المواطنين.

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