مستشار رئيس الوزراء: المواطن سيشعر بتحسن في سرعة الإنترنت قريبا

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الانتقال للعاصمة الإدارية سيكون مع بداية العام المقبل، وسيتم نقل 33 وزارة و6000 موظف بحيث يتم نقل الوزارة وكل العاملين فيها للعاصمة الجديدة، وتم الانتهاء بنسبة 90% من مقر الحكومة.

وأضاف "محمود" في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك لجنة تتولى الأصول الحكومية، وسيتم بيع بعض المنشآت وتأجير البعض الآخر، فكل أصل سيتم التعامل معه على حدة، وحصرت رئاسة الوزراء هذه المباني للتصرف في هذه الأصول.

وألمح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلى أن مصر تقدمت في سرعة الإنترنت 6 درجات، مؤكدا أنه جارٍ تحسين البنية التحتية للإنترنت وسيشعر المواطن بتحسن قريبا من أجل تلقى الخدمات والدراسة عبر الإنترنت.