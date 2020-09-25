نشاط غنائي مكثف لـ محمد رمضان في سبتمبر.. أبرزها "بومبيه" و"الدبابة"

يعيش الفنان محمد رمضان، حالة من النشاط الفني، خلال الوقت الحالي، إذ يعمل على تقديم 4 أغان جديدة، بجانب التحضير لمسلسله "موسى" والذي سيُعرض في موسم دراما رمضان 2021.

وكشف "رمضان" مؤخرًا عن استعداده لطرحه أغنية جديدة تحمل اسم "الدبابة"، والتي يسخر بها من الفنان أحمد الفيشاوي، خلال الفترة المُقبلة، حيث يعمل على الانتهاء منها حاليًا بجانب 3 أغاني أخرى، ترصدهم "الوطن" في التقرير التالي:

- بومبيه

ويستعد محمد رمضان، لطرح أغنية جديدة الفترة المُقبلة، باسم "بومبيه"، بعد النجاح الذي حققه مؤخرًا في أغنية "يا حبيبي" مع المطرب الفرنسي مايتري جيمس.

وتقول كلمات الأغنية، التي يطرحها محمد رمضان، خلال الأيام المُقبلة: "لالالالالا، بومبيه، ماسك دراعي كده ليه، سيبه لا تلويه، نسيت أعرفك بنفسي مسيو مومبيه، مش خريج مدارس الليسيه فرانسيه، مش كنت بتتكلم وصوتك عالي سكت ليه".

محمد رمضان، يُجدد تعاونه مع "تيم نجوم مصر"، في أغنية "بومبيه"، فهي من كلمات البلدوزر، وتوزيع إسلام الأبيض، إذ سبق وتعاون معهم سلفًا في مهرجان "أنت جدع".

- الدبابة

تنشر "الوطن" مقطع من كلمات أغنية محمد رمضان، الجديدة، والتي تحمل اسم "الدبابة"، وذلك بعدما أثار جدلًا واسعًا، خلال الأيام الماضية، بعد طرحه جزءًا منها يسخر فيه من الفنان أحمد الفيشاوي، حيث يقول له: "أخره معايا صورة".

وتقول كلمات الأغنية: "بص لفوق لازم إنت في يوم هتوصل.. صحصح وفوق إنت محرك اللي بيحصل.. لو عافيه ذوق يلا حاول على حلمك.. ع طول تروق وهمدلك إيدي أشدك".

ويستكمل محمد رمضان، غناء "الدبابة": "دايمًا عامل ساسبينس.. جامد أنا.. تعالى هنا خد درس.. جامد أنا.. في مجالي أنا إكسلانس.. جامد أنا.. تغلط تاخد بالبانس.. أنا حاضر أيوه جن.. إيه مالك اتخضيت.. هتشوفني تقول ياريت.. إما أنا مش بشوفك.. عملت بيك شو.. أسيبكم لأ نو.. رقم واحد مش تو.. ميخصنيش ظروفك.. واخد قراري ولازم أكسب اي فورة.. مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة".

أغنية "دبابة" من غناء محمد رمضان، وكلمات أحمد نافع وحمودي مزيكا، وألحان إسلام الأبيض، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

- مستر إكس

وعلمت "الوطن" أن محمد رمضان، يستعد للتحضير لأغنيتين جديدتين، فور الانتهاء من "بومبيه" و"الدبابة"، إذ جرى الانتهاء من كتابتهما، حيث يحملان اسم "مستر إكس" و"تايجر"، ومن المُقرر البدء في التسجيل خلال الفترة المُقبلة.