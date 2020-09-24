ماتستهونش.. أنت المتضرر الأول من سرقات التيار الكهربائي

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المتضرر الأول من سرقات التيار الكهربائي هو المواطن نفسه.

انقطاع مستمر للتيار الكهربائي

وحدد الجهاز أضرار سرقات التيار الكهربائي على المواطن كالتالى:

- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.

- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

- تذبذب في الجهد الكهربائي.

- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

- التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء لـ"الوطن"، إن هناك مسافات آمنة حددتها الوزارة كحد أدنى للبناء والسكن بعيدًا عن خطوط وشبكات الكهرباء لحماية المواطنين وحماية مقدراتهم وممتلكاتهم من المخاطر، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون رقم 63 لسنة 1974 وتعديلاته بقانون الكهرباء الجديد 87 لسنة 2015، والذي نص على: "يحظر على صاحب العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار أرضًا فضاءً أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيًا أو أن يزرع أشجارًا خشبية إذا كان أرضًا زراعية وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة رقم (6) من القانون".

وأوضح أنه "في حالة مخالفة هذا الحظر يتعين الحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها أو قطع الأشجار على نفقة المخالف".

وأشار إلى أن المادة 55 من قانون الكهرباء الجديد حددت المسافات التى يجب اتباعها حتى يمكن للمشتركين الحصول على تصريح بالبناء والحصول على عداد كهرباء وهى يجب ألا تقل مسافة البناء والسكن بالقرب من خطوط الجهود الفائقة (الضغط العالى) عن 25م2 وألا تقل مسافة البناء والسكن، عن 13 م2 من شبكات الخطوط الهوائية للجهود العالية، وألا تقل المسافة عن 5 أمتار من الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة، وألا تقل مسافة البناء والسكن عن كابلات الكهرباء ذات الجهد العالي عن 5 أمتار، وألا تقل المسافة بين المباني وكابلات الجهود المنخفضة عن 2 متر.