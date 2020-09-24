بدء تصوير فيلم "وقفة رجالة" السبت

يستعد المخرج أحمد الجندي، لتصويرالمشاهد الأولى من فيلم "وقفة رجالة"، السبت المقبل.

والفيلم من تأليف هيثم دبور، ويضم في بطولته ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام.

وتدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء الذين يلتقون بعد سنوات لإخراج أحدهم من أزمة كبرى، وتقودهم الأحداث للسفر إلى إحدى المدن الساحلية، حيث تحدث مفارقات كوميدية.

وكان الفنان ماجد الكدواني، قد نفى مؤخرًا امتلاكه لأي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار عدد من الحسابات المزيفة التي تحمل اسمه.

ونشر يوسف الكدواني، نجل ماجد الكدواني، مقطعاً مصوراً للأخير عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، يؤكد فيه عدم امتلاكه لحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا جمهوره من التواصل مع هذه الحسابات، لأنه لا يقبل بتعرضهم للخداع من مجهولين.

وفي سياق آخر، كشفت مؤخرًا شركة "Lagoonie" عن انضمام الفنانة روبي لفريق فيلم "بره المنهج" مع الفنان ماجد الكدواني، والذي يشارك في تأليفه خالد دياب مع مخرجه عمرو سلامة.

وقالت الفنانة روبي، إنها لم تمل من تواجدها في المنزل، بسبب ظروف حظر التجوال التي تعيشها البلاد، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت روبي، خلال لقاء عبر "VIDEO CALL"، في الحلقة الثالثة من برنامج "من غير كورونا"، من إنتاج ديجيتال ستوديو: "مش بزهق خالص، طيبة بنتي مالية عليا الدنيا، ويا دوب ألحق آكل وأنام واشتغل، بحب قعدة البيت جدًا، ومبسوطة إن الناس كلها قاعدة في البيت".

وتابعت: "مش باكل كتير، باكل فطير خفيف، وبنقنق في الأكل، وفي البيت بتحرك على طول، بوضب حاجتي ولبسي ودرجي، ولازم أعمل حاجة في البيت، مش المطبخ لأني مش بحب المطبخ".