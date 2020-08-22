روبي تنضم لـ"بره المنهج" مع ماجد الكدواني

كشفت شركة "Lagoonie" عن انضمام الفنانة روبي لفريق فيلم "بره المنهج" مع الفنان ماجد الكدواني، والذي يشارك في تأليفه خالد دياب مع مخرجه عمرو سلامة.

وقالت الفنانة روبي، إنها لم تمل من تواجدها في المنزل، بسبب ظروف حظر التجوال التي تعيشها البلاد، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت روبي، خلال لقاء عبر "VIDEO CALL"، في الحلقة الثالثة من برنامج "من غير كورونا"، من إنتاج ديجيتال ستوديو: "مش بزهق خالص، طيبة بنتي مالية عليا الدنيا، ويا دوب ألحق آكل وأنام واشتغل، بحب قعدة البيت جدًا، ومبسوطة إن الناس كلها قاعدة في البيت".

وتابعت: "مش باكل كتير، باكل فطير خفيف، وبنقنق في الأكل، وفي البيت بتحرك على طول، بوضب حاجتي ولبسي ودرجي، ولازم أعمل حاجة في البيت، مش المطبخ لأني مش بحب المطبخ".