زي النهارده.. النقض تسدل الستار على مذبحة كرداسة وتؤيد إعدام 20 مدانا

في مثل هذا اليوم، من عام 2018، أسدلت محكمة النقض، الستار على قضية مذبحة مركز شرطة كرداسة، التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013، وراح ضحيتها 13 من ضباط وأفراد المركز، وقضت بتأييد إعدام 20 مدانًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأقرت الحكم الصادر بحقهم من محكمة الجنايات.

وأدانت المحكمة المتهمين، بارتكاب جرائم القتل العمد لـ13 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرادسة، والشروع فى قتل آخرين، وحيازة أسلحة ثقيلة وذخيرة دون ترخيص، والتجمهر أمام المركز، فضلا عن إضرام النيران بديوانه وبالمدرعات المصطفة أمامه.

القضية التي حملت رقم 12749 لسنة 2013 جنايات كرداسة، جرت أحداثها ظهر يوم 13 أغسطس 2013، بالتزامن مع قيام قوات الأمن بفض اعتصامي جماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة.. ومرت هذه القضية بعدة محطات بداية من إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية مرورا بإعادة محاكمتهم، ووصولا لإقرار أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق المحكوم عليهم.

ففي يوم 12 فبراير 2014: أصدر النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أمراً بإحالة 188 متهما للمحاكمة الجنائية، وفي 27 مارس 2014، بدأت أولى جلسات المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

وبعد انتهاء مرافعات النيابة العامة والدفاع، وتحديدا في جلسة 2 ديسمبر 2014، قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إحالة أوراق القضية للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدام المتهمين، وفي فبراير 2015، أصدر حكما بإعدام 183 متهما وبسجن متهم واحد حدث لمدة 10 سنوات وبانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهمين اثنين، وببراءة 2 آخرين.

ولجأ المحكوم عليهم لمحكمة النقض، التي قضت في 3 فبراير 2016 بقبول طعون المتهمين المحبوسين على أحكام الإعدام، وبإعادة محاكمتهم مرة أخرى، وكان عدد الطاعنين 156 متهمًا محبوسًا.

وعادت القضية إلى نقطة الصفر مجددا، وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 3 مايو 2016، موعدا لإعادة المحاكمة.. وبعد تداول القضية على مدار عشرات الجلسات، وتحديدا في أبريل 2017، قررت المحكمة إحالة 20 متهما للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وفي الجلسة المحددة للحكم والتي عقدت بشكل علني، صباح يوم 2 يوليو 2017، صدر الحكم بإعدام 20 متهمًا شنقا، وبمعاقبة 80 متهمًا بالسجن المؤبد، و34 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبمعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة 10 سنوات، فيما برأت المحكمة 21 متهمًا آخرين.

وفي مثل هذا اليوم، 24 سبتمبر 2018، أيدت محكمة النقض الأحكام وأقرت إعدام 20 مدانا بارتكاب الجرائم سالفة الذكر، وبتأييد باقي أحكام السجن والبراءة.