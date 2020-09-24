"السمع والطاعة وتصفية المرتد".. كواليس بيعة المرشد في الجماعة الإرهاب

يقوم تنظيم الإخوان الإرهابي علي عدد من القواعد التنظيمية التي تهدف لسيطرة علي عناصره وفي مقدمتها مبدا "بيعة المرشد" والتي يعتبر شرطا اساسيا للانضمام العنصر لتنظيم الإخوان.

وكشف القيادي الإخواني المنشق والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إبراهيم ربيع، ان التنظيم قائم علي البيعة ولن يعترف بك قائد التنظيم إلا بعد قسم البيعة، وتتم البيعة في الوقت الحالي بإجتماع أعضاء الشعبة، في وجود مسؤل يمثل المرشد في الشعبة أو المنطقة او المحافظة.

وأضاف ربيع لـ" الوطن" أن البيعة قديماً كانت لها طقوس جبارة وطريقة تشبه الإخراج السينمائي، ويتم اعطاء العضو المنضم حديثا كلمة السر "الشفرة" لعدم تعرف الأخرين عليها، مضيفاً أنه يتم مقابلة العضو الجديد في أماكن غامضة وضوء خافض،وذلك في وجود موثرات صوتية ، وايات قرانية للحث علي البيعة " إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله " ويتم استخدام نوع من الرهبة والطقوسية لكي يتم التاثير نفسياً علي العضو الجديد.

من يخالف البيعة يتم تصفيته من التنظيم الإرهابي

ولفت إلى أنه بعد ذلك يقابل شخص غريب يتبع الجماعة جالساً علي كرسي ومغطي وجهه بوشاح، ويقوم العضو الجديد بمد يده علي المصحف والسيف، ويقسم قسم البيعة وهو" أقسم بالله العظيم أن أبايع علي السمع والطاعة في المنشط والمكرة، والعسر واليسر، والا أنازع الأمر أهله، وأن أضع كل ما أملك من مصالحي الحيوية في رعاية تنظيم الجماعة، وأن أنشر الجماعة في كل مكان أذهب إلية "

وأوضح أن أركان الجماعة "الفهم، الإخلاص، العمل، الجهاد، التضحية، والطاعة، والثبات، والتجرد، والإخوة ، والثقة"، مضيفا: "هذه أركان خادعة حيث يقول حسن البنا: أريد هم أن توقن بأن فكرتنا وأن تفهم الإسلام كما نفهمة، ثم بعد ذلك نفسر الإسلام، والإسلام دين ودولة، وجهاد ودعوة، ووطن وجنسية في دعوة إلي الخداع لا أكثر".

وأكد ربيع أن من يخالف المبايعة فيتم أخده بحكم المرتد، ويقوم التنظيم الإرهابي بتصفيته، وأنه بمجرد الانضمام للجماعة الإرهابية تلغي خلفية الوطن نهائياً وتستبدل بها رفع شأن الجماعة.