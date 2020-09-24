تسريبات من "جروب الإخوان".. عضو الإرهابية يعترف: الناس رافضة تنزل وكلمت قرايبي

نشر موقع "العربي الحديث" تسريبات ورسائل عدة، تفضح فشل جماعة الإخوان الإرهابية في مصر وتآمرهم على الشعب المصري والدولة.

وحصل "العربي الحديث" على تسريبات من محادثة سرية على تطبيق "الواتس أب" بين أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية في مصر من أجل التحريض على إثارة الفوضى في مصر غدًا الجمعة، باسم "قائد الحراك".

الشعب يرفض الانسياق خلف دعوات الجماعة الإرهابية

وأظهرت التسريبات رفض المواطنين للانسياق خلف دعوات أعضاء الجماعة الإرهابية والمشاركة في التظاهرات التي دعت إليها قيادات الجماعة الهاربة في الخارج والمقاول المصري محمد علي المقيم في إسبانيا.

ورد الشخص الذي يُدعى بقائد الحراك على أحد قيادات الجماعة بعد سؤاله: موعدنا إن شاء الله الغد بعد الصلاة؟، قائلًا: معلش حضرتك أنا مش هقدر أنزل.

وتابع قائد الحراك: "أنا والأخوة هنا شايفين التحركات الأمنية وبصراحة كل الناس اللي اتفقنا معاهم ينزلوا رفضوا لدرجة إني اضطريت أكلم ناس قرايبي من البلد عشان بيجو ينزلوا هنا وبرضه رفضوا وبعدين أنا والأخوة لو نزلنا هنا هيتقبض علينا لو نزلنا بالذات وإننا معروفين".

ونشر موقع "العربي الحديث" نص رسالة مكتب إرشاد الجماعة والتي جاءت كالتالي: "الى إخواننا وأخواتنا الصابرين، في الوقت الذي يقدم فيه إخواننا وأخوتنا من المعتقلين مزيدًا من التضحيات في المعتقلات، وأيضًا ما يقدمه ثوارنا البواسل وأيضًا ما تمر به بلدنا الحبيبة مصر من تجاذبات واصطفافات وتصنيفات رهيبة على المواطن، إن العاصمة الإدارية الجديدة، تعد تجسيدًا حقيقيًا للمسار الذي يسلكه نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال سنوات خمس مضت من عمر نظامه"، بحسب زعم الجماعة الإرهابية.

في الإطار ذاته نشر "العربي الحديث" مكالمة مسربة للسياسي الهارب أيمن نور، مع أحد قيادات الإخوان الإرهابية ، يؤكد خلالها فشل الجماعة في حشد المواطنين المصريين للنزول في مظاهرات وحراك ضد الحكومة، في دعوات التظاهر التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي المقيم بالخارج.