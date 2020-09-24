مكالمة مسربة.. أيمن نور يعترف بفشل دعوات الجماعة الإرهابية: أشعر بخيبة أمل

نشر موقع "العربي الحديث" مكالمة مسربة للسياسي الهارب أيمن نور، مع أحد قيادات الإخوان الإرهابية ، يؤكد خلالها فشل الجماعة في حشد المواطنين المصريين للنزول في مظاهرات وحراك ضد الحكومة، في دعوات التظاهر التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي المقيم بالخارج.

خيبة أمل مجددة للجماعة الإرهابية بعد الفشل في الحشد

وجاء نص المكالمة بين أيمن نور والقيادي الإخواني على الأرض في مصر كالآتي:

أيمن نور: عايز أقولك إن في لبنان الحالة عظيمة لكن الحقيقة هي نكسة أو هي هزيمة.

القيادي الإخواني: للأسف كلنا حاسين نفس الإحساس ده يا دكتور والله.. بس احنا بقالنا فترة بنحاول وبنجهز وبنعد الدعم وعمالين نتواصل مع محمد علي

والناس بتوعنا ولازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللي كان حصل عندنا في

سبتمبر، علشان نعمل حاجة كويسة في يناير ونحفز الناس بس مش عارف إيه

اللي حصل.

أيمن نور: للأسف لأول مرة أشعر أننا في حالة حزن وخيبة أمل وصدمة، كنت

بقولك الناس تنزل الشارع ونعمل مظاهرة أو فعالية لكن اكتشفت حجم

الكارثة.

القيادي الإخواني مقاطعًا نور: يا دكتور انت والله ماقصرتش، ربنا يعلم تحفيز حضرتك لينا هو اللي كان مخلينا نكمل لحد دلوقتي بس أنا مش عارف بعد اللي عمله محمد علي إنه هو يطلع ويقول هنسحب وأقفل صفحتي، أنا خايف بكرة الصبح إن باقي الناس اللي بندعمهم على الأرض وعمالين نوفرلهم كل الدعم، كل واحد يطلع بكرة يقول أنا هقفل صفحتي ولا هانسحب من الحراك، يعني احنا لازم نلحق الدنيا قبل ما نخسر المعركة.

أيمن نور: أنا عايز أقولك فشلت وهزمت في المعركة الأولى فلا معركة أخرى

لها قيمة.

فشل المقاول الهارب محمد علي

وكان المقاول الهارب محمد علي قد دعا خلال الأسبوع الماضي إلى الخروج

ضد الرئيس المصري، والحكومة المصرية، لكنها فشلت ولم يخرج أحد من

المصريين، سوى بعض أعمال الشغب المحدودة التي واجهتها قوات الأمن بحسم.

ونشر موقع "العربي الحديث" نص رسالة مكتب إرشاد الجماعة الإرهابية للتحريض على عودة مشهد الفوضى إلى مصر من جديد، وشمل البيان على بعض العبارات المحرضة لنشر العنف، ومنها "إلى إخواتنا.. قوموا بتحطيم هذا الجدار الذي بناه رؤساء مصر السابقين، ولذا يجب علينا إفساد مخطط السيسي في هذا الصدد وجعله أولوية المصري للجماعة بكل الوسائل".