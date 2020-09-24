عاجل.. "النقل" تنفي إغلاق محطات المترو صباح غد

نفت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم، ما تم نشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي المزيفة، من إغلاق كل محطات المترو داخل القاهرة، من صباح غد الجمعة حتى صباح السبت، بسبب الصيانة الضرورية.

وأكد البيان أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، وأن تشغيل المترو يومي الجمعة والسبت سيكون كالمعتاد، من الساعة 5.15 صباحًا إلى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، التي تهدف إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وأن يتم الاعتماد على المصادر الرسمية، فيما يتعلق بالأخبار الخاصة بمرافق وزارة النقل.