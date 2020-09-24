س و ج.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات مجلس النواب الجديد

ساعات قليلة ويٌغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، استعدادا لإعلان القوائم الانتخابية للمرشحين، الذين سيخوضون المنافسة علي مقاعد المجلس بمحافظات الجمهورية، سواء علي مقاعد النظام الفردي أو القوائم. "الوطن" تجيب في السطور الآتية عن أبرز الأسئلة التي تتعلق بالانتخابات، وأبرزها الفرق بين مرشحي الفردي والقوائم، وأبرز الفئات التي ألزم القانون بتمثيلها بالمجلس، ومراحل الانتخابات بالمحافظات.

** كم عدد مقاعد مجلس النواب؟

568 مقعدا بينهم 284 فردي، و284 لنظام القوائم الغلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها.

** هل هناك نسبة معينة مخصصة للمرأة؟

الدستور حدد نسبة للمرأة بمجلس النواب وهي 25% من إجمالي عدد المقاعد، وبالتالي فعدد المقاعد المخصصة لها بالمجلس الجديد سيكون 142 مقعدا.

** ما الفرق بين دوائر "الفردي" و"القوائم"؟

النظام الفردى به 143 دائرة ويتنافس المترشحون علي 284 مقعدا، وتضم اقسام ومراكز إدارية مختلفة داخل المحافظة الواحدة، علي سبيل المثال تضم القاهرة 19 دائرة أبرزها "الدقي" و"مدينة نصر" و"الساحل". أما نظام القوائم فيشمل 4 دوائر تضم كل دائرة أكثر من محافظة بإجمالي 284 مقعدا وهم أولا: دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ" بإجمالي 100 مقعدا، وثانيا: دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد وتضم 11 محافظة وهم "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر" بإجمالي 100 مقعدا، ثالثا: دائرة قطاع شرق الدلتا وتضم 7 محافظات:" الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء" بإجمالي 42 مقعدا، رابعا: دائرة قطاع غرب الدلتا وتضم 3 محافظات وهم:" الإسكندرية والبحيرة ومطروح" بإجمالي 42 مقعدا.

** ما الفرق بين مرشح "القائمة"ومرشح "الفردي"؟

المرشح الفردي يتم انتخابه داخل نطاق جغرافي محدد بمحافظة معينة ويمثل هذا النطاق داخل البرلمان (مثال مرشح المقعد الفردي عن دائرة مدينة نصر هو نائب مدنية نصر ويتم انتخابه من جانب المواطنين الذين يحق لهم التصويت في نطاق هذه الدائرة".

أما مرشح نظام القوائم يتم انتخابه داخل نطاق جغرافي يضم أكثر من محافظة ويمثل هذه المحافظات مجتمعة داخل البرلمان ( مثال مرشح قائمة شرق الدلتا يمثل 7 محافظات وهي الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ويتم انتخابه من المواطنين الذين يحق لهم التصويت بهذه المحافظات".

** ما الفئات التي يجب تمثيلها في القوائم الانتخابية؟

في حالة القائمة المخصص لها 42 مقعدا يجب أن تضم 3 مترشحين من المسيحيين و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومترشح من ذوي الإعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج، ويجب أن تحتوي القامئة علي 21 أمراة علي الأقل سواء كانت من بين هذه الصفات أو غيرها. وفي حالة القائمة المخصص لها 100 مقعدا يجب أن تضم 9 من المسيحين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من الأشخاص ذوي الإعاقة، و3 من المصريين بالخارج، ويجب أن تحتوي القائمة علي 50 أمراة علي الأقل سواء كانت من بين هذه الصفات أو غيرها.

** هل ستجري الانتخابات علي مستوي الجمهورية في توقيت واحد؟

لا.. تم تقسيم الانتخابات لمرحلتين الأولي بداية من 21 أكتوبر المٌقبل وتضم محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح. والمرحلة الثانية سيتم التصويت خلالها بداية من 4 نوفمبر 2020 وتضم محافظات:القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.