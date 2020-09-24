غلق جزئى لشارع المطبعة بدار السلام وأمام المحكمة الدستورية

قال مصدر أمني، إنه سيتم غلق جزئى لشارع المطبعة بدار السلام، المتجه إلى كورنيش النيل، وكذا جزء من المسطح الواقع أمام المحكمة الدستورية بشارع الكورنيش بالقاهرة، لاستكمال الأعمال بالسور الخارجى بالمحكمة.

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنا مع القيام بأعمال تركيب بكيات حديدية ثقيلة للسور الخارجى بالمحكمة الدستورية العليا، والذى يتطلب غلق جزء من شارع المطبعة بدائرة قسم شرطة دار السلام المتجه إلى كورنيش النيل.

وكذا الجزء من المسطح الواقع أمام المحكمة بشارع الكورنيش بمحافظة القاهرة، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً على مدار (3) أيام إبتداءً من يوم الخميس الموافق (24/9/2020) حتى يوم السبت الموافق (26/9/2020).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة، بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.