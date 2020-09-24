تنسيق الشهادات المعادلة 2020.. طرق التعرف على نتيجة الترشيح

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بدءاً من السبت المقبل 26 سبتمبر الجاري، سيتم صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وتستعرض "الوطن"، كيفية معرفة طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

• النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.

• سيتم لاحقاً الإعلان عن الموعد الذي سيتم تحديده للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لإجراء اختبارات القدرات المؤهلة للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات للقدرات.

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها اعتماد استراتيجية الدراسة بالكليات في العام الدراسي الجديد، وإنشاء منظومة امتحانات إلكترونية عالية التقنية وتحقيق مفهوم التقويم المستمر، وتجهيز المقررات لرفعها على المنصة التعليمية الإلكترونية للجامعة، وخطة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وتطوير منهجيات الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه.

اعتماد خطة التسكين بالمدن الجامعية وطالبان فقط بكل غرفة حفاظًا على سلامتهم

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، ما تم إنجازه على طريق التحول للجامعة الذكية Smart University، إذ إنّ جامعة القاهرة أول جامعة مصرية تضع في خطتها استهداف مفهوم الجامعة الذكية Smart University في أغسطس 2017، وأول جامعة يتم اعتماد لوائح كلياتها في التدريس والامتحانات لتصبح بنظام التعليم الإلكتروني الذي يجمع بين التعليم عن بُعد والتعليم الحضوري المباشر.

وناقش مجلس جامعة القاهرة، تجهيز مقررات الفصل الدراسي الأول لرفعها على المنصة التعليمية الإلكترونية للجامعة، ويصل عددها إلى 7 آلاف مقرر في مرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.