عاجل.. الري: فيضان العام الحالي "عالي" وانحساره بداية أكتوبر

واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر، اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام، ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق، والمياه الواردة وآلية التعامل معها.

واستعرضت لجنه تنظيم إيراد النهر، موقف فيضان النيل، والإجراءات التى يتخذها كلاً من قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022، وأشارت البيانات إلى أنه متوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل، بدءً من الثلاثاء السادس من أكتوبر.

وتجدر الإشارة، إلى أن المؤشرات الأولية للفيضان، تُشير إلى استمرار احتمالية أن يكون فيضان عالي، وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الآن، أعلى من نظيره في العام الماضي، لكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائي، على نوع وحجم الفيضان هذا العام، انتظارا لشهري سبتمبر وأكتوبر.

ووجه الدكتور عبدالعاطي، بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية، خصوصا مجرى نهر النيل، وفرعى دمياط ورشيد، التي تحد من قدرة الشبكه على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ، أو أثناء فترة السيول.

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط، وباقي أجهزة الوزارة، تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس، وتقوم كل أجهزة الوزارة، بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل، وأيضا حجم المياه الواردة، ووضع الخطط الموضوعة للتعامل معها.

ووجه عبدالعاطي، إلى أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر، في حالة انعقاد مستمر، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع الفيضان لهذا العام.