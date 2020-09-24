"الري" تنفذ محاكاة لسقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية وسيول بسوهاج

نفذت وزارة الموارد المائية والري نموذج محاكاة لسيناريو إدارة أزمة سقوط أمطار غزيرة بمحافظة الاسكندرية، وذلك في منطقة تقاطع مصرفي تعمير الصحاري (1) و(2) مع ترعة مريوط، ومع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، والتى تتأثر دائمًا بازدحام المياه أثناء التعرض لأمطار شديدة، واعتمدت الوزارة على مركز الطوارئ بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ومعدات شفط المياه.

وبدأت العملية بتلقي بيان من مركز التنبؤ بوزارة الري بسقوط أمطار غزيرة في منطقة الإسكندرية، وتم إبلاغ الجهات المشاركة بالأزمة، وتوجهت فورًا بمعداتها، وتم التعامل وفق الخطة الموضوعة، وشارك في المحاكاة مسؤولو إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الإسكندرية، ومسؤولو حي العامريه ثان، ومسؤولو قيادة الطريق الصحراوي، وعناصر تأمين من قسم شرطة العامريه ثان.

في نفس السياق، قامت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج بتنفيذ محاكاة سيناريو لأزمة سقوط أمطار غزيرة وسيول على حي الكوثر ومدينة ساقلته بسوهاج، وذلك بعد تجميع واصطفاف جميع الجهات المشاركة، حيث بدأ السيناريو بوجود تنبؤات من مركز التنبؤات بسقوط أمطار غزيرة وسيول على سوهاج، ثم بلاغ إلى وحدة الأزمات والكوارث بالمحافظة الساعة 12 ظهرًا بسقوط أمطار غزيرة وسيول بناحية حي الكوثر ومدينة ساقلته بناحية الجبل الشرقي، فتم إبلاغ جميع الجهات المعنية ومن ضمنها أجهزة الري، وبدأ التحرك على الفور من جميع الجهات المعنية سواء الري والمحافظة والدفاع المدني والإسعاف والهلال الأحمر والكشافة والإنقاذ السريع والتربية والتعليم والشباب والرياضة.

وقامت أجهزة الري بسرعة إغلاق ترعة نجع حمادي الشرقية، وفتح مفيضات عبدالهادي راضي والعيساوية إلى نهر النيل لخفض مناسيب مياه الترع، وبالتوازي قامت المعدات واللوادر والعربات بتحويل السيول إلى مجرى مخر سيل الكوثر، وإنشاء سواتر ترابية لمنع دخول الأمطار إلى شوارع الحي والمدينة وتحويلها الى ترعة السلاموني، وبالتوازي تم فتح مفيض السلاموني على ترعة نجع حمادي الشرقية، ومنها الى نهر النيل، وبالتوازي قيام الدفاع المدني ومراكز المدن بشفط المياه المتجمعة.