الري: نسعى لاستخدام مياه الفيضان لغسيل المجرى المائي

قال المهندس وليد حقيقي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والمائية بالري، إن العام المائي في مصر يبدأ من شهر أغسطس، وموسم الفيضان على الهضبة الأثيوبية خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وهو ما يحدد شكل وكميات المياه التي ستأتي لمصر من الهضبة، مشيرا للفيضانات التي حدثت في السودان وتنتهي في بحيرة ناصر، مؤكدا أنهم يتابعون بشكل يومي كمياه المياه في النيل.

وأضاف "حقيقي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه كلما كانت كميات المياه كبيرة سيؤدي للفيضان بشكل أكبر، لافتا إلى أن هناك مؤشرات بأن معدلات المياه أعلى من المتوسط، وبالتالي يتم إطلاق كميات أكبر من المياه من السد العالي للمحافظة على المناسيب من البحيرة ناصر، موضحا أن كميات المياه تزيد بشكل أكثر في دمياط ورشيد.

وأشار إلى أن هناك تعديات حدثت في مناطق طرح النهر ما يؤدي لغرق المناطق المتعدية في هذه المناطق، لافتا إلى أن معظم هذه التعديات زراعات، وهناك منشآت قليلة، مؤكدا أن تلك التعديات تؤدي إلى خنق المجرى المائي ولا تجعله يتحرك، والوزارة تسعى لاستخدام مياه الفيضان في غسيل المجرى المائي.