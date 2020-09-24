قبل التصويت.. إعرف الفرق بين مرشح "القائمة" و"الفردي" بانتخابات النواب

تُجرى انتخابات مجلس النواب الحالية، المقرر أن يبدأ التصويت بها في شهر أكتوبر المٌقبل، بالنظام المختلط الذي يجمع بين النظامي "الفردي" و"القوائم"، بواقع 50% للفردي و50% للقائمة.

ويُثير هذه النظام في بعض الأحيان حالة من اللبس لدى الناخب أثناء الإدلاء بصوته، خصوصا أن الفرق بين نظامى "القوائم" و"الفردي" كبير، سواء على مستوى الترشح أو حتى الانتخاب.

وتضم الانتخابات الحالية 143 دائرة فردية، و4 دوائر بنظام القوائم وهي كالأتي:

"كثر من محافظة بإجمالي 284 مقعدا، وهي أولا: دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ" بإجمالي 100 مقعدا.

ثانيا: دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد وتضم 11 محافظة وهم "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر" بإجمالي 100 مقعدا.

ثالثا: دائرة قطاع شرق الدلتا وتضم 7 محافظات: "الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء" بإجمالي 42 مقعدا.

رابعا: دائرة قطاع غرب الدلتا وتضم 3 محافظات وهي: "الإسكندرية والبحيرة ومطروح"، بإجمالي 42 مقعدا.

ومن جانيه أوضح النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، قائلا إن النظام الفردي تٌقسم خلاله الجمهورية لدوائرانتخابية صغيرة، ويقوم الناخب باختيار مرشحيه بالدائرة علي حسب المقاعد المتاحة بكل مركز إداري، أما في نظام القوائم يختار الناخب إحدى القوائم الانتخابية المتنافسة ضمن الدائر الكبيرة التي تضم عدد من المحافظات، ويكون انتخاب القائمة بشكل كامل وليس مرشح بعينه.

وقال النائب محمود بدر، أنه سيخوض انتخابات مجلس النواب الحالية عن قائمة القاهرة، التي تضم 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، "وبالتالي المواطنين الذي يحق لهم التصويت في هذه المحافظات، سيكون لديهم الحق في اختياري لتمثيلهم بالبرلمان المٌقبل"، موضحا أن انتخابه سيكون ضمن 100 مرشح موجودين بهذه بقائمة القاهرة، وبالتالي التصويت سيكون للقائمة كلها وليس مُرشح بعينه.

وطالب بدر، في تصريحات لـ"الوطن"، المواطنين بالمشاركة بكثافة في هذه الانتخابات خصوصا في ظل التمثيل الكبير الموجود بها سواء "عمال وفلاحيين" و"اقباط" و"شباب" و"مرأة".