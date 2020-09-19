بعد توقف 10 سنوات.. حزب التجمع في العريش يخوض انتخابات مجلس النواب

يخوض حزب التجمع بمحافظة شمال سيناء، انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بعد التوقف من دخول السباق الانتخابي لفترة تقترب من 10 سنوات.

وأعلن حسن النخلاوي أمين عام الحزب بشمال سيناء، الاستقرار على ترشيح إبراهيم الكاشف، أحد أبرز رجال السياسة في المحافظة.

وقال محمد حجاج أمين الحزب بمدينة العريش، إن هناك مشكلات كثيرة تواصل الحزب خلالها مع مسؤولين لحلها، وكان للحزب دورًا مؤثرًا في الشارع، ولذا كان يجب أن يترجم هذا إلى واقع سياسي بترشيح أحد أعضاء الحزب لدخول الانتخابات في الدائرة الأولى بالمحافظة، والتي تضم العريش والشيخ زويد ورفح.

وشهدت محكمة شمال سيناء، اليوم، إقبالًا كبيرًا من قبل المتقدمين بأوراق ترشحهم إلى انتخابات النواب، وكان قد حصل ما يقرب من 40 شخصًا على الكشف الطبي من مستشفى العريش العام.