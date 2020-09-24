رئيس مجلس النواب يرأس القائمة الوطنية بالصعيد

ذكر مصدر لـ"الوطن"، أنَّ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سيترأس القائمة الوطنية من أجل مصر عن جنوب وشمال ووسط الصعيد، التي من المقرر أن تخوض انتخابات مجلس النواب 2020.

ويستقبل ائتلاف "دعم مصر" في مقره بالتجمع الخامس، في الثالثة من عصر اليوم، مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع الجيزة وجنوب وشمال الصعيد، لالتقاط الصور التذكارية، استعدادًا لتقديم أوراق ترشحهم لخوض الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2020.

و"عبدالعال" من مواليد 29 نوفمبر 1948، وهو أستاذ القانون الدستوري.

حسم القائمة الوطنية

وحسم القائمون على تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، اليوم، على مراجعة أوراق المرشحين تمهيدا للتقدم بها غدا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتغلق الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، السبت 26 سبتمبر الحالي.

وتضم القائمة الوطنية 12 حزبا بقيادة حزب مستقبل وطن، وبمشاركة أحزاب حماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب، بجانب حزب الوفد الذي لم يُحسم موقفه النهائي حتى الآن وسط خلافات داخلية.

ومن المقرر أن تخوص القائمة الوطنية انتخابات مجلس النواب في الدوائر الأربع، بواقع 100 مقعد لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، و100 مقعد لقطاع الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد، و47 مقعد لقطاع شرق الدلتا، و47 مقعد لقطاع غرب الدلتا.

130 مرشحا بالقائمة حتى الآن بين حزبين ومستقلينوبحسب المؤشرات الأولية لتشكيل القائمة الوطنية التي حصلت "الوطن" على أسماء 130 مرشحا منها، تم اعتماد نسبة كبيرة من الوجوه الجديدة التي تخوض الانتخابات للمرة الأولى بين حزبيين ومستقلين، وعدد كبير من الشباب والمرأة، فيما خلت من أسماء شخصيات أخرى بارزة، من المتوقع أن تخوض الانتخابات في الدوائر الفردية.