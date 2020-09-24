باحث: وعي الشعب أفشل مخططات الإخوان.. والجماعة تمر بتخبط غير مسبوق

قال سامح فايز، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن فشل جماعة الإخوان الإرهابية في الحشد للتخريب جاء نتيجة وعي الجمهور والناس بنواياهم.

وأضاف "فايز" في مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان تكذب عبر مواقع التواصل وتزعم وجود مظاهرات في المنطقة التي أسكن فيها ولم ينزل أحد، مشيرا إلى أن الجماعة لم تدرك أن الدولة المصرية أصبحت قوية والجماعة هي من يمر بتخبط غير مسبوق.

وأشار باحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن الانشقاقات داخل الجماعة تنظيميا وليست فكرا ونوه إلى أن القائم بأعمال القائم بالمرشد إبراهيم منير في لندن اعترف بأن الجماعة مولت جماعة مسلحة "لواء الثورة" ويبرر ذلك بدافع وطني وهذا أكبر دليل على أن الجماعة ليست سلمية بل تدعم الإرهاب والتحريض، لافتا إلى أن القيادي الإخواني خيرت الشاطر قدم دعما ماليا للقيادي بتنظيم القاعدة لتأسيس ما يسمى بـ "الجيش المصري الحر" ولكن الدولة أفشلت الخطة.