مختار نوح: فشل دعوات تنظيم الإخوان للتظاهر تجربة قاسية عليهم

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن ما حدث اليوم من دعوات للتظاهر من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي محاولة فاشلة لإثبات الوجود، والعمل بالأموال التي يحصلون عليها من دول بعينها.

وأضاف "نوح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مذيعي القنوات الإخوانية باتوا أكثر عصبية خلال اليومين الماضيين ويقومون بسب كل مخالف لهم: "التجربة كانت قاسية عليهم النهاردة أوي، ومكنش فيه أي رد فعل أو تعاطف شعبي تجاههم"، موضحا أنه وخلال جولاته في عدد من المناطق بالقاهرة لم يجد أي أثر لأي تجمع في مختلف المناطق: "ملقتش حتى حد بيضرب حنا في البلكونة، والنهاردة صدمة بالنسبة ليهم".

وأكد أن اليوم يعد نهاية الإخوان وليس نهاية الثورات وحدها، وأصبح تمييز المواطنين واضح وهناك وعي كبير لدى الشعب، حيث أرسل الشعب رسالته لقيادات التنظيم الإرهابي بعد تأكيد وقوفه خلف القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الإخوان سعوا لاستغلال تظاهرات عدد من المحامين الغاضبين في محافظة طنطا من "القيمة المضافة" التي تم تطبيقها عليهم والترويج بأنه مظاهرات ضد الدولة، وهو أمر خاطئ تماما.