من تنظيم 65 للحرس الإيراني.. جرائم إبراهيم منير مرشد الإخوان الجديد

شهدت الفترة الأخيرة انقسامات بين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لاسيما بعد القبض على القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، محمود عزت، الذي أشعل صراع جبهات الجماعة على منصب المرشد الجديد، حيث أعلن طلعت فهمي، المتحدث باسم جماعة الإرهابية اليوم، أن إبراهيم منير نائب المرشد العام للجماعة، صار هو المسؤول الأول عنها والقائم بأعمال المرشد، بعد أسابيع من الصراع الذي ما زال مستمرا.

وفي السطور التالية يستعرض "الوطن"، أبرز جرائم الإرهابي إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد الجديد لجماعة الإخوان الإرهابية.

- انضم لجماعة الاخوان في سن 16 عامًا، وكان ضمن المتهمين في قضية "تنظيم 65" الذي كان يهدف لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بالإضافة إلى التخطيط لنسف القناطر الخيرية، وأشرف على موقع إعلامي خاص بالجماعة يسمى "رسالة" الذي يعمل على نشر الأخبار الخاصة بالجماعة

- حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وبعد خروجه طلب اللجوء إلى بريطانيا، واستقر في لندن، وهناك حصل على عضوية مكتب الإرشاد، وتولى مسؤولية ترتيب اللقاءات بين قادة الإخوان في مصر والحكومات الأوروبية للترويج للجماعة.

- كان المسئول بعد 25 يناير عن الالتقاء مع القادة الإيرانيين في بريطانيا وتركيا، بهدف الحصول على الدعم الإيراني للجماعة، لمساعدتها في تكوين ميليشات تابعة لها على غرار الحرس الثوري، وذلك بهدف إحكام سيطرة الإخوان علي مصرعبر توظيف المليشات.

- بعد 30 يونيو، تولى "منير"، مسئولية الإشراف على توفير الدعم المالي واللوجيستي للعناصر الإخوانية الهاربة من مصر، وإيوائها في تركيا وماليزيا والسودان.

- وفي السنوات الأخيرة تعرض "منير" إلى انتقادات حادة، حيث وجهت له اتهامات تتعلق بالفساد والتزوير والاختلاس، وتبلورت هذه الانتقادات بإصدار مجموعة من شباب الإخوان في الفترة الأخيرة بياناً بعنوان "هذا ماجناه منير وحسين"، ونشر على قناة الجماعة على موقع "تليجرام"، وحمل البيان "منير" مسؤولية ما وصلت إليه الجماعة من انتقادات حادة.