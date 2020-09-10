فيديو.. منى الشاذلي تقدم أبطال بـ"100 وش على طريقتها الخاصة: قبضنا على العصابة

قدمت الإعلامية منى الشاذلي، أبطال مسلسل "بـ100 وش"، على طريقتها الخاصة، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "معكم"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC".

وقالت "الشاذلي"، في إشارة إلى قصة أبطال المسلسل، الذين كانوا يجسدون دور عصابة محترفة في النصب: "ورد إلينا هذا الخبر العاجل، تواصل الجهات الأمنية البحث عن التشكيل العصابي الذي أرق الرأي العام، ومازال الإنتربول الدولي يتعقب أفراد العصابة، التي قامت بالسطو على ملايين الجنيهات من البنوك والنصب على المواطنين وتزوير الأوراق وانتحال شخصيات اعتبارية وسرقة الملايين من الدرجات".

وأضافت: "قام فريق البرنامج بعمل تحقيق إعلامي مكثف للإيقاع بأفراد عصابة 100 وش، باختصار قبضنا عليهم، إحنا اللي قبضنا على العصابة".

وأدى أبطال البرنامج رقصة استعراضية عندما دخلوا الاستديو، على أنغام تتر المسلسل، وسط صفير وتصفيق حاد من الجمهور.