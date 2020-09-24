هشام إسماعيل: نجحت في اختبارات التعليق على المباريات وكورونا عطلني

قال الفنان هشام إسماعيل، إنه يعشق التعليق على مباريات كرة القدم، ويتمنى أن يعلق الفترة المقبلة، كاشفا عن انتمائه الرياضي "أنا زملكاوي متعصب".

وأضاف "إسماعيل" في لقاء في برنامج "إحنا الستات"، على فضائية "TEN"، أنه كان يقلد كبار المعلقين في طفولته، مثل الكابتن لطيف وعلي زيور وحماد إمام، وميمي الشربيني ويحب تعليق الكابتن مصطفى الكيلاني.

وأكد أنه ذهب للاختبار في التلفزيون من أجل ممارسة التعليق الكروي، ونجح في الاختبار بعد سؤاله حول تواريخ كروية هامة، وأسند له مهمة التعليق على مباريات دوري الدرجة الثانية، لكن تأجل بسبب فيروس كورونا المستجد 19.